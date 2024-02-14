بالتزامن مع عيد الحب.. ناهد السباعي تتذكر والدتها بكلام مؤثر

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكرت الفنانة الشابة ناهد السباعي والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي، بالتزامن مع مناسبة عيد الحب وعبرت عن مشاعرها في رسالة نابعة من القلب نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" حي شاركت ناهد السباعي مدى الحنان الذي تشعر به تجاه والدتها، حيث قالت: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي". وأضافت: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا".

وأشارت إلى العلاقة القوية التي تربطها بوالدتها، قائلة: "والدتي هي ابنتي وأشعر أني دائمًا أرغب في أن أطمن لخوفي عليها"، كما كشفت ناهد أنها تفضل النوم بجوار والدتها حتى درجة أنها تتجاوز أبسط متطلبات الخصوصية، مما جعلها تعترف بأنها لم تتزوج بعد لأنها تفضل أن تكون بجوار والدتها حتى آخر لحظة من حياتها.

تفاصيل وفاة ناهد فريد شوقي

توفيت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، منذ فترة، عن عمر يناهز 73 عامًا، لتترك خلفها إرثًا فنيًا غنيًا، ناهد كانت ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وقد قدمت مساهمات كبيرة في صناعة السينما المصرية.

بدأت ناهد فريد شوقي مسيرتها المهنية كمنتجة بارعة، وكان لها دور كبير في إنتاج العديد من الأعمال الفنية المميزة. شاركت في تحقيق نجاحات باهرة من خلال مشاركتها في إنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية متميزة، مما جعلها أحد الوجوه المهمة في عالم صناعة الفن.

ولذلك تعتبر وفاة ناهد فريد شوقي خسارة كبيرة للمشهد الفني المصري، حيث أبدى الوسط الفني حزنه وتأثره برحيلها.

أول تعليق من ابنه ناهد شوقي

وعبرت ابنتها ناهد السباعي عن حزنها وتأثرها بفقدان والدتها فقالت عبر حسابها على انستجرام: "وداعًا الفريدة وداعًا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي أوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك إنتي عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي".



الشجرة العائلية لـ ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي، المنتجة الفنية، تعتبر جزءًا من أسرة فنية بامتياز فهي ابنة الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، وخالة الموسيقار الكبير محمد فوزي واختها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت متزوجة من المخرج مدحت السباعي، ولديها ابنة الفنانة ناهد السباعي وابن يعمل كمنتج ومخرج وممثل.

بالإضافة إلى ذلك، ناهد حماة الفنانة آية سماحة، حيث تزوج ابنها محمد السباعي من آية وتاريخ العائلة يشمل زواج ابنها الراحل فريد المرشدى من الفنانة سوسن بدر، ثم من داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها قسمت. ولتكتمل الروابط الفنية، فهي خالة للفنان أحمد جمال سعيد، ابن أختها.

أعمال ناهد فريد شوقي

تألّفت العديد من الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة ناهد فريد شوقي، حيث قامت بإنتاج فيلم "البؤساء" عام 1978 بإخراج عاطف سالم، و"حكمت المحكمة" في عام 1981 بإخراج أحمد يحيى، و"الجريح" في عام 1985 بإخراج مدحت السباعي، و"امرأة آيلة للسقوط" في 1992 بإخراج مدحت السباعي، و"فرسان آخر زمن" في 1993 بإخراج مدحت، و"هيستيريا" في 1998 بإخراج عادل أديب، و"من نظرة عين" في 2003 بإخراج إيهاب لمعي، وأخيرًا "اللعبة الأمريكانية" في 2019 بإخراج مصطفى أبوسيف.

