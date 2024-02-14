بأغنية الدهب.. شيرين عبد الوهاب تتخطي الـ 1.3 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كسرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ 1.3 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها أغنية جديد من ألبومها وتحمل الأغنية اسم" الدهب ".

طاقم عمل أغنية" الدهب "

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب

كلمات أغنية" الدهب "

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

أغنية الدهب لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "الدهب "

وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد والتي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ "سنجل" بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية

واختارت شيرين عددًا من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024، الذي يشهد انتعاشة قوية لها، خاصة بعد طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب

شائعات حول عودة شيرين وحسام حبيب للمرة الثالثة

وفي سياق آخر، تصدرت عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب مرة أخرى، التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما شهد الثنائي مشاكل كثيرة، فما القصة الكاملة لعودتهما من جديد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الانباء حول عودة الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب لبعضهما البعض مرة أخرى، وهو الأمر الذي نفاه المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين، في تصريحات له، بينما قال مصدر مقرب منها إن الثنائي عادا لبعضهما من جديد في الوقت الحالي، وأن بناتها انتقلا منذ ما يقرب من أسبوع للعيش من والدهم.