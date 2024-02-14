نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيتن عامر تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أيتن عامر فيديو من خلال حسابها الشخصي على على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي ‘إنستجرام’ وتحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة ونشرت فيديو تيك توك وعلق عليه.

أخر أعمال أيتن عامر

وعرض لأيتن عامر مؤخرًا فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

أحدث أعمال أيتن عامر

تصور أيتن فيلم "عنب" من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر، كما تنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، تأليف أحمد أنورو جمايكا، إخراج معتز حسام، وتظهر أيضا ضيفة شرف فى فيلم بلوموندو الذي يعرض حاليا في السينما للنجم حسن الرداد.

دور ايتن عامر

وتجسد الفنانة آيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية.

من هي أيتن عامر

اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض.