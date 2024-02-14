تامر حسني يطرح كليب 30 حياة مع مها فتوني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:33 مساءً - طرح النجم تامر حسني أغنية جديدة بعنوان "30 حياة" الذي تشاركه خلاله بالغناء والتمثيل المطربة مها فتوني.

أغنية "30 حياة" من كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة.

وتقول كلمات الأغنية: "إنتي الوحيدة اللي عارفة مفتاح قلبي فين، وانت اللي لو قربلي هم بتبعده، بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين..".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "موضوع رجوعنا" وشاركت الفنانة رانيا منصور بالتمثيل فى الكليب، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسنى.