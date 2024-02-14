محمد عمر عن موسيقى فيلم "وقت إضافي": "الدمج بين الموسيقى الشرقي والغربي أكثر ما يميزها"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك المؤلف الموسيقي محمد عمر في الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق اليوم 14 من فبراير الجاري من كل عام، من خلال تقديم الموسيقي التصويرية للفيلم السينمائى الجديد "وقت إضافي" الذي يطرح بالسينمات في مصر والوطن العربي بدءا من اليوم الأربعاء.

كواليس فيلم وقت إضافي

طاقم عمل فيلم "وقت إضافي "

ويجسد بطولة فيلم "وقت إضافي" الفنانون خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

تصريحات المؤلف محمد عمر عن فيلم "وقت إضافي "

ويتحدث المؤلف الموسيقي محمد عمر عن كواليس صناعة الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "وقت إضافي" ويقول: "قمت بعمل الموسيقى التصويرية بشكل مختلف بدمج العديد من الأشكال الموسيقية والتقنيات المختلفة، حيث تقوم الموسيقى طوال العمل بأدوار مختلفة، في بعض الأحيان كان للموسيقى الدور التقليدي في تصوير المشهد تارة وفي توجيه المشاهد بشكل غير مباشر إلى بعض الأحداث واللعب على تأثر العقل الباطن للمشاهد بالموسيقى تارة أخرى وفي بعض الأحيان تتأثر الموسيقى بالتاريخ الخاص بالأبطال".

ويتابع محمد عمر:" ولأن أحداث الفيلم تدور في أماكن مختلفة ووسط تصاعد الأحداث والكوميديا كان يجب أن تعكس الموسيقى هذا الجانب فقمت باستخدام الآلات الموسيقية على هذا النهج، بشكل غير اعتيادي، وفي استخداماتها الطبيعية أيضا، وحاولت أن تكون موسيقى الفيلم غنية من حيث الجودة والمحتوى، فقمت بتأليف شكل عام لها باستخدام أشكال موسيقية غربية منها الجاز والروك والبلوز ودمجهم بالموسيقى الشرقية بشكل سلس".

واختتم مؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم "وقت إضافي" حديثه وقال:" تم تسجيل الموسيقى بين مصر وهولندا وبلغاريا بالتعاون مع عازفون بمختلف الخلفيات الموسيقية وهم: فرقة وتريات دكتور هشام نبوي، وقدم الصولوهات للموسيقى أحمد القمري على آلة القانون، أوسو لطفي جيتارات، محمد عاطف كولة وناي، إلى جانب العازفين الأجانب "Valeria Conte" على آلالات كمان، ترامبت، أكورديون، وكلارينت، "Adam Conte" على الآلات توبا باص، وترومبون، "Frank van Essen" وتريات".

كواليس مسلسل وقت إضافي

أحداث وقصة فيلم "وقت إضافي"

تدور أحداث فيلم "وقت إضافي" في إطار كوميدي تشويقي مدمج مع الإثارة والأكشن، حول ثلاثة رجال نصابين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيشاء القدر باجتماعهم بإحدى المنتجعات العلاجية الخاصة بالأغنياء كبار السن وقرروا تنفيذ مهمة صعبة وتتطور الأحداث بشكل ممتع وكوميدي.

فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، قصة عصام محسن، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، ومن بطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير، موسيقى تصويرية محمد عمر، إنتاج أسامة يوسف وأمجد بدر.

فيلم وقت إضافي

أبرز أعمال محمد عمر

يشار إلى أن محمد عمر شارك في تأليف الموسيقى التصويرية للموسم الثالث ⁠لمسلسل "Ginny & Georgia" الذي يعرض على منصة "نتفليكس"، كما شارك كمساعد موسيقي مع الموسيقار عادل حقي في عمل الموسيقى التصويرية لكل من: "مسرحية ٣ أيام في الساحل"، مسلسل "ولد الغلابة"، مسلسل "اللعبة"، مسلسل "خيانة عهد"، مسلسل "البرنس"، مسلسل "عمر ودياب".