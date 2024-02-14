مصطفى قمر يعايد زوجته بمناسبة عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان مصطفى قمر فيديو يحتوي على صورته مع زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي' إنستجرام' يعايد من خلاله زوجته بمناسبة الفلانتين.

وعلق ‘قمر’ على الفيديو قائلًا:- happy valentine، s day my sweet lovly wife

زواج مصطفى قمر

تزوج من «غادة عيسى» التي كانت زميلته في الجامعة عام 1993 ورزق منها بولدين إياد وتيام كانا قد شاركه في أداء أغنية الطائرة في فيلم بحبك وأنا كمان لكنهما انفصلا عام 2015 ليتزوج سرا من شابة اسمها غادة رزق وهي من الأسكندرية عام2015

مولده

ولد ونشأ في مدينة الأسكندرية. انتسب إلى كلية التجارة، قسم إدارة أعمال في البداية كان يغنى خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الأسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة وكانت بداية مع أغنية ولا يا أبو خد جميل في ألبوم منوعات لقاء النجوم وقبل هذه الأغنية عمل البوم كامل مع فرقه يحيى خليل التي كانت ولكن هذا الالبوم فشل مما اضطر مصطفى إلى الرجوع للتعامل مع الفنان حميد الشاعري الذي كان وقدما مها أعمال لاقت نجاحا ومع طارق مدكور ثم الفنان محمد مصطفى. ومع ظهور برامج الموسيقى مثل البرو تولز وغيرها جذبته فكرة التوزيع الموسيقى وحاول أن يوزع أعماله بنفسه في البوم (هي).

قصة فيلم «أولاد حريم كريم»

تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم» حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على «عريس لُقطة»، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على «الإنترنت».

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»،

فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داوود، وعدد من الوجوه الجديدة، من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

و شارك تيام قمر مع والده في فيلم "أولاد حريم كريم" الذى يعرض في موسم الصيف الحالي، ويجسد دور ابن الفنانة داليا البحيري، وهو استكمال لفيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ ما يقرب من 20 عامًا في السينمات