أغنية "صبرا" لـ الشامي تتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية "صبرا" للفنان "الشامي" تريند يوتيوب، وقائمة الأكثر فيديوهات مشاهدة في لبنان وعدّة دول، وذلك بعدما طرحها.

نسبة مشاهدات أغنية "صبرا"

تخطّت "صبرًا" ال ١٠٠ ألف مشاهدة بأقل من ساعة من إطلاقها وتتصدّر قائمة الأكثر فيديوهات مشاهدة على يوتيوب في لبنان وعدّة دول.

تفاصيل أغنية "صبرا"

أغنية "صبرا" من كلماته وألحانه وإنتاج موسيقي لفؤاد جنيد وذلك على طريقة الفيديو كليب من إخراج حسان رحايل، يبرز الشامي خطواته الراقصة الأولى، ليحلّ التناغم بين الأغنية والكليب أساس في خلق عمل فني متكامل.

أغنية "صبرا"

وجاءت كلمات الاغنيه معبّرة وعميقة جدًّا تدل ربما على سرّ من أسرار انتشار اغاني "الشامي"، صدق الشعور المترجم إلى كلام من القلب أعطى للصمت لحنًا جميلًا، يدخل إلى مشاعر المستمعين من دون استئذان مع توزيع موسيقي يحكي عن عالم خاص مكوّنًا هويّته الخاصة، أغنية "صبرًا" متاحة على كافة المتاجر الرقمية العالمية وهي من توزيع شركة "وتري ديجيتال".

أحدث أعمال الشامي

ومن ناحية اخري، يحضّر "الشامي" حفله الأوّل في بيروت بتاريخ ١٦ فبراير حيث سيلاقي جمهوره لأوّل مرّة، يدرس الشامي خطواته بصبر وتفاني بعدما تخطّت أغنيته "يا ليل ويا العين" ال ١٠٨ مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب وبعد أن حاز على جائزة أفضل اغنية للعام عربيًا في مهرجان Joy Awards.

كلمات أغنية صبرا الشامي

يا جميل الروح ياملفت يا زهر خدين

لو تعرف كيف بشوفك انا من وشي خدلك عين

ما تغلى روحي ابد يسواني كحل العين

يا حضن وشعب وبلد وانا حرب ودين

صبرا صبرا صبرًا ل روحي وربي يعلم صبرا

لك كلي حزن وعلاجي خصرها يا قلبي ثبات

صبرا صبرا صبرًا ل روحي وربي يعلم صبرا

لك كلي حزن وعلاجي خصرها يا قلبي ثبات

لعيونك عم قاتل

وانتي عيونك تقتلني

لؤبر عداها انا

وعيونا لتؤبرني

لعيونك عم قاتل

وانتي عيونك تقتلني

لؤبر عداها انا

وعيونا لتؤبرني

لو انتي رعب انا ليكي أمان

لو انتي صمت انا ليكي آمان

لو انتي نقص انا بعطي كمان

بس ضلي هان

لو انتي رعب انا ليكي أمان

لو انتي صمت انا ليكي آمان

لو انتي نقص انا بعطي كمان

بس ضلي هان

قلبي عليها يا ما مات يا ماما

ولك يا ما مات

ترمي بإيديها حمل جبال

يا ماما يا ما مات

صبرا صبرا صبرًا ل روحي وربي يعلم صبرا

لك كلي حزن وعلاجي خصرها يا قلبي ثبات

صبرا صبرا صبرًا ل روحي وربي يعلم صبرا

لك كلي حزن وعلاجي خصرها يا قلبي ثبات

من شدة وحدتي سمعت صمت الهدوء

الله بعتلي ياكي يا صمت الورود

من شدة وحدتي سمعت صمت الهدوء

الله بعتلي ياكي يا صمت الورود

سمعي قلبي بدقة

ولو ما كان العمر بقى

انت وهم وكم زقة وحق الرب وما عيش ولا دقة

سمعي قلبي بدقة

ولو ما كان العمر بقى

انت وهم وكم زقة وحق الرب وما عيش ولا دقة

