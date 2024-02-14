في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات في حياة لطيفة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة لطيفة ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات والأعمال التي مرت بها طوال فتره حياتها.

ميلاد لطيفة

وولدت لطيفة، في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة، لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة، وهناك في مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف

زواجها

عقدت قرانها على عبد الله صالح كامل ابن صالح كامل البليونير السعودي المعروف وتم فسخه لاحقا.

برنامج يلا نغني

و في عام 2011 قدمت برنامج يلا نغني الذي عرض على قناة إم بي سي 1 وهو برنامج غنائي يستضيف في كل حلقة نجم غنائي من العالم العربي. في فبراير 2019 قدمت برنامج حكايات لطيفة على قناة دي إم سي.

في عام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج «نادي المواهب»، اللقاء مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حينما كانت طالبة مبديًا اعجابه الشديد بها وقال لها وقتها جملته الشهيرة (بخري صوتك) وكانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة السينما كليب وأيضًا بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم.

و لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت ح نصور في عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية وحقق الألبوم نجاحات كبيرة بأوروبا والعالم، رسالة تهئنة من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة فوزها بجائزة مهرجان الموسيقى العالمية. مشاركة الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب في الأردن عام 2004، عام 2005 بطلة لمسرحية غنائية حكم الرعيان من تأليف منصور الرحباني.

و أسست لطيفة عام 2005 مؤسسة لطيفة الخيرية لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية، تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي. وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الحلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة الذي حقق نجاحا كبيرا.

و تعاونت مع الفنان زياد الرحباني من خلال البوم معلومات أكيدة 2007 توزيع روتانا حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون بعام 1994، وقد أنتجت لها العديد من الشركات منها لارين، لاتيسول، روتانا، فنون الجزيرة، عالم الفن، إي أم آي، وارنر برذرز، عالم الفن ويونيفيرسال