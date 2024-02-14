كارمن سليمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في أغنية "كنا في مكان"

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت المطربة كارمن سليمان، بطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم "كنا في مكان" منذ قليل عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

كما استخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع أغنية كنا في مكان بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وتعد أغنية كنا في مكان، من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.

كلمات أغنية كنا في مكان

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي

آخر أعمال كارمن سليمان

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان هو طرحها أغنية روقاتي في شهر سبتمبر الماضي وتتعاون كارمن سليمان في أغنية «روقاني» مع الشاعر مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي وميكس وماستر ماهر الملاح.

وجاءت كلمات الأغنية: يا غالي يا غالي يا غالي عليا، بقالي ليالي هموت عليك، ده وأنا مكاني مليت عينيا، جيتلي ومجاش بعديك، حبيبي حبيبي حبيبي أنا حابة، أملي قلبي من عينيك، ناولني أبوس أيد اللي ربى، تسلم أيدينه عليك، الله الله عليك، روقاني، أنت السبب فيه.