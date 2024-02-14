"أبرز أعماله فيلم أحلام عمرنا".. في يوم ميلاده من هو طلعت زين؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد طلعت زين رحمه الله، ولهذا يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات والاعمال في حياته ومن أبرز هذه الاعمال فيلم أحلام عمرنا، أحلام عمرنا" بطولة مصطفى شعبان، ومنى زكي، ورامز جلال، ومنة شلبى، طلعت زين، ثناء يونس، أشرف زكى، ماجدة الخطيب، ياسر فرج، الفيلم تأليف أحمد البيه، وإخراج عثمان أبو لبن.

و تبدأ أحداث الفيلم عندما تلتقى ندى العائدة من الخارج، بصديقها خالد الذى يريد أن يسافر إلى الخارج لأنه يعانى من البطالة، كى يحقق أحلامه هناك، يلتقيان فى إسطبل الخيل ويقع الحب من أول نظرة، ثم يلتقيان مرة أخرى فى مرسى علم بالبحر الأحمر أثناء ممارسة رياضة الغطس، هناك أيضًا فتاة ترث أرضًا فى مرسى علم تريد أن تبنى فوقها مشروع كافيتريا للشباب مع أصدقائها، لكن العم يريد بيع الأرض كى يأخذ نصيبه من الميراث، كما أن بعض المستثمرين يريدون وأد المشروع خوفًا من المنافسة.

مولد طلعت زين

ولد عام 1955 في الأسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء – فتربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية وكان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية، وانضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية، ثم انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون، ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لايتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية، ثم انسحب منها عام 1982.

و ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم كرقصة اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبيرا، اختاره الموسيقار عمر خيرت ليغنى مع المطربة / أنغام اوبريت (100 سنة سينما) في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

و انتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه). شارك في التمثيل في بعض الأفلام السينمائية منها: (أنياب)، (لحم رخيص)، (جمال عبد الناصر)، (أفريكانو)، (أحلام عمرنا)،(الديلر). كما شارك في (الحاوي) ومسرحية (شبورة)، وفيلم (ما تيجي نرقص)

و انضم إلى فرقة (ترانزيت باك) التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى واشرف محروس وهانى فريد. في عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادى ليلى اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو النجم الأساسي له – وفي هذا الوقت فقدت فرق الغناء الغربي شعبيتها وحل محلها آلتا الدرام ماشين والكيبورد في العروض والتسجيلات.

وفاة طلعت زين

توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 (الموافق 14 رمضان)، بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان كلي بالجهاز التنفسي وعلى إثر أزمة قلبية شديدة الحدة، حيث كان أجرى عملية جراحية بالرئة، وذلك بعد أن اكتشف الأطباء «خراج» في الرئة، مما استدعى قيامه بعملية تنظيف واستئصال للجزء التالف.