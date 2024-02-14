انت الأن تتابع خبر هاني شاكر يكشف عن طقوسه في عيد الحب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان المصري هاني شاكر، بأن الحب جزء لا يتجزأ من حياته، لكونه من الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش من دون مشاعر جميلة، كاشفاً في حواره مع موقع "فوشيا" طقوسه بمناسبة عيد الحب.



وقال شاكر على هامش حفله الجماهيري الذي احياه في لبنان بمنسابة عيد الحب، الذي يصادف الأربعاء، أنه يستعيض عن إهداء الورود الحمراء وإضاءة الشموع، بتأدية الأغنية التي تحبها زوجته نهلة توفيق، وتحمل عنوان "لسه بتسألي".



‏وكشف شاكر، أنه في بداية علاقته مع زوجته فاجأها بأغنية خاصة حملت عنوان: "يا فرح أسعد ليالينا"، إلا أنها لم تعجبها؛ ما دفعه إلى وضعها في "الدرج" مع الذكريات، معلقاً: الله لا يوريكم وجهها إزاي اتحول. محبتهاش أبدا.



وعن إمكانية مشاركة زوجته في أحد أعماله الفنية المصورة، قال: أتمنى ذلك. لكنها تخجل من الوقوف أمام الكاميرا. وأنا لا أحب أن أطلب منها أي موضوع قد يسبب لها الازعاج.



واستذكر شاكر خلال الحوار، اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته نهلة، التي ارتبط بها عام 1982، مشيراً إلى أنها لفتت انتباهه بجمالها، وروحها الطيبة، وتصرفاتها التلقائية. ووصف المطرب المصري زوجته، بصاحبة خفة دم استثنائية، وضحكة مميزة. وقال: لديها نفس شخصيتي، فأنا إنسان "فرفوش"، أحب الضحك والحياة ولست من محبي الدراما، على الرغم من أنني أؤدي هذا النوع من الأغاني. ودعا شاكر الجميع إلى التمسك بالحبيب، لأن الحب وبحسب وجهة نظره بات عملة نادرة لا يمكن الحصول عليه إلا في مراحل معينة من الحياة.



ورد شاكر على سؤال يتعلق بغيابه عن حفلات "موسم الرياض"، لتكريم موسيقيين كبار، مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وصلاح الشرنوبي، عدا عن غيابه عن حفلتي "ليلة الدموع"، بكلمة واحدة، قائلاً: لا تعليق .