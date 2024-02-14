انت الأن تتابع خبر أحمد سعد ينشر مقطعًا من سبب فرحتي قبل طرحها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأ الفنان المصري، أحمد سعد، جمهوره بنشر المقطع الأول لأغنيته الجديدة "سبب فرحتي" التي يؤديها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بمناسبة عيد الحب.

وعلق سعد على مقطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قائلًا: حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب.

وأضاف: بكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.

يذكر أن الأغنية من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

كما ينتظر الجمهور أن تتم تأدية الأغنية للمرة الأولى ضمن حفلات مهرجان "فبراير الكويت"، خلال حفل أحمد سعد وأصالة.

وأغنية "سبب فرحتي" ليست الديو الأول بين أصالة وأحمد سعد، فقد سبق وقدما "طول السنة" منذ عامين.

يذكر أن سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددًا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية، احتل بها صدارة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر أغنياته "بعتذرلك" التي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .