انت الأن تتابع خبر ستيفاني عطالله تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية، ستيفاني عطالله، عن مفاجأة لجمهورها، تتعلق بأغنية ستطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بأنها ستحقق نجاحًا لافتًا على غرار أدوارها في الأعمال الدرامية.



ونشرت ستيفاني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تروّج للأغنية، وتسأل الجمهور عن اسمها، كما حمّستهم للتفاعل معها، بعد أن ذكرت أن أول كلمة من اسمها هي "بنت"، وطالبتهم بمعرفة الكلمة الثانية.



وسُمع صوت والدة ستيفاني في الفيديو، وخمّنت بأنها ستكون "البنت الشلبية"، لترد عليها ابنتها بأنه تم طرحها سابقًا.



وانهالت التعليقات على فيديو ستيفاني، وتسابق متابعوها في تخمين اسم الأغنية، وقال بعضهم بأن اسمها قد يكون "بنت الأسطورة"، "بنت الحب"، "بنت أمها"، "بنت مهضومة أو عفوية"، "بنت بيّا".



فيما اختارت إحدى المتابعات اسم "بنت كريستال"، وذلك في إشارة إلى مسلسل "كريستال" الذي شاركت فيه ستيفاني عطالله وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا، جعلها تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام عرضه.



وأدت ستيفاني خلال مسلسل "كريستال" شخصية "فيّ" الفتاة الطيبة التي تجبرها الظروف على التحول إلى شخصية غريبة، تبتعد عن جميع من حولها بسبب الانتقام لوالدها.



ودارت أحداثه حول شخصية جواد التي قدمها الممثل السوري محمود نصر، و"فيّ"، ستيفاني عطالله، و"عليا" باميلا الكيك، الذين جمعتهم قصة تدور في فلك الحب، والانتقام .