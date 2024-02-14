نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعراض غياب" لـ اصالة تتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية “اعراض غياب” للفنانة اصالة، تريند موقع “يوتيوب” وذلك بعدما طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

اغنية "أعراض الغياب"

وتعد اغنية "أعراض الغياب" ضمن ألبوم أصالة الجديد "لحقت نفسي"، من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف، واقتربت الاغنية علي نصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب "بيومين، وأصبحت تريند على يوتيوب.

تفاصيل ألبوم “لحقت نفسي”

تنوعت موضوعات “لحقت نفسي 2” بين موضوعات الفراق وفرحة الانتصار عليه والرومانسية مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وبجانب الجانب السمعي المميز للألبوم، تضمن عناصر مرئية مميزة لكل أغنية على حدة، حيث تم تنفيذ صورة غنائية خاصة، وتضمن 6 أغنيات وهم «لحقت نفسي»، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة»، الأغنية الثالثة تحمل أسم «نسيت»، الأغنية الرابعة «أعراض غياب»، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح»، والسادسة بعنوان «حديقة تلج».

كلمات اغنية اعراض غياب اصاله

هو مش قال إنه جاي

قالي إنه ماشفش زيي

قام شايفله ألف زيي

خلى قلبي شبه ميت

بس عامل إنه حي

لما سابني ويوم ما غاب

صابني دور الاكتئاب

كل أعراض الغياب

حاسة بيها وبان عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا

هو مش قال إنه جاي

هو ايه الحظ ده

كنت ليه مستبعدة

إنه أصلا كان كده

ليه ما حستش إنه ماشي

أولى اكون متأكدة

سابني أول لما عاز

دارى كذبو بامتياز

هو ليه مالهوش عزاز

ليه بيتشطر عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا

هو مش قال إنه جاي



آخر أعمال أصالة

وكان آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية.