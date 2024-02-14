كارمن سليمان تخرج من عباءة الرومانسية في "كنا في مكان".. بالتزامن مع عيد الحب

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أحمد جودة - القاهرة - كارمن سليمان تستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب "كنا في مكان"

طرحت النجمة كليب "كنا في مكان" منذ قليل عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

تفاصيل أغنية “كنا في مكان”

كما استخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

صناع أغنية “كنا في مكان”

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.

كلمات أغنية “كنا في مكان”

وتقول كلمات الأغنية:



كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي.

آخر أعمال كارمن سليمان

وكان آخر أعمال كارمن سليمان هو الفيديو كليب «انت الأصيل» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» والمنصات الغنائية الرقمية، الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وماستر ماهر صلاح.

كلمات اغنية انت الأصيل

إنت الأصيل اللي فاضل لي

بعد أمّا صفصفت الهوجة

وإنت الوحيد اللي فاهمني

ودماغنا على نفس الموجة

إنت الأصيل اللي فاضل لي

بعد أمّا صفصفت الهوجة

وإنت الوحيد اللي فاهمني

ودماغنا على نفس الموجة

عندك جمال مهما بدوّر

الدنيا مبقتش تجيبه

وعليك حنان الله، الله

عليك حنان الله ينوّر

شغل المعلّم لحبيبه

ومين يعلّي عليك يا سيدي

ده لو أنا كنت راسماك بإيدي

مين يعلّي عليك يا سيدي

ده أنا لو كنت راسماك بإيدي

لا كنت أزوّد ولا أجوّد

صدفتنا عملت لي سعادة

فقلت أشوفك مرة كمان

المرة فجأة بقت عادة

والعادة أهي قلبت إدمان

صدفتنا عملت لي سعادة

فقلت أشوفك مرة كمان

المرة فجأة بقت عادة

والعادة أهي قلبت إدمان

أصل إنت من أول بصّة

سحرك ميتقالوش لأه

دخلت قلبي واديك لسّه

دخلت قلبي واديك لسّه

عمّال بتعلى وتترقّى

ومين يعلّي عليك يا سيدي

ده لو أنا كنت راسماك بإيدي

مين يعلّي عليك يا سيدي

لو أنا كنت راسماك بإيدي

لا كنت أزوّد ولا أجوّد

ميزان حياتي وتمامي عندك

طب إنت فكرك أستغنى عنك

ميزان حياتي وتمامي عندك

طب إنت فكرك أستغنى عنك

لا عندي نية ولا إمكانية