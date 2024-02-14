نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحقت نفسي لـ أصالة تتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية "لحقت نفسي" للفنانة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما طرحتها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وهي من ضمن أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل اغنية لحقت نفسي

واقتربت اغنية "لحقت نفسي" علي 3 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الأغاني الشهير يوتيوب، وأصبحت تريند والاغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي

وسبق، أفصحت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام، عدد وأسامي أغاني الجزء الثاني من ألبوم الفنانة أصالة، والأغاني هي: "لحقت نفسي، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، نسيت، عايشة حالة".

كلمات اغنية لحقت نفسي

لما تفيق من صدمة تضحك عاللي كان يبكيك

واوقات بتبكي فوق

فوق بقى وخليك في حالك

ألف مره انا قلتها لك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليها لك فوق

أوقات بنجرح أقرب الناس النا

من غير ما نقصد وأوقات بنقصد

أوقات لما بنتجاهل

ونقول شيء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عامليتنا بكل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

في الناس اللي بتسمعنا

وكإن جراحنا دي لعنه ينكر كل الخير

لو بدك الدنيا تتحد لتسعدك

وتكون مثل ما سعيتلها تكون أكيد حتكون

قبلك ما كانتش حياتي

في احسن حال ده انا ياما عنيت

كان عندي انا 100 عقده

من الناس شفتك كده وتفكيت

كده الدنيا بدا تحن بشاير دلع بتهل

أول ما بشوفك قلبي يدق كإنه جرس بيرن

بدي كون طفله عاشقه

وبدي لما اغني طير واوقات بطير

يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا



يا زينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبيني ولا طخ روحي بطبنجا

حيط بيفصل بين بيوت

وأوقات بين قلوب

حيط بناه اذاه مناه نرجعلو ياه

خيط مقطوع ممنوع دموع ورجوع لده

دارس وجع جدع يدوق بقى وجعي أنا

مارس ابريل يونيو يوليو لاخر السنة

لو حكايتنا كانت من الأول حلوة

ما كان إلها طعم كلمة لو

لو عليا فانا عايزه امر عينيا تتقفل

تملي لو غيرك انت قالي كلمتين مجاملة

ما بشوفش نفسي كاملة الا بيك

حبيبي يا رب يكون نصيبي اعيش معاك