نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. شيري عادل وطارق صبري يتصدرا الترند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة شيري عادل، والفنان طارق صبري، جدلًا واسعًا فور إعلان خبر انفصالهما مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع عيد الحب، بعد قصة حب وزواج دام أكثر من عام.

تفاصيل طلاق شيري عادل وطارق صبري



ونشرت الفنانة شيري عادل، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا.. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

زواج شيري عادل وطارق صبري



وكانت قد تزوجت شيري عادل من الفنان طارق صبري في شهر أكتوبر لعام 2022، وقررا عقد القران في احتفال بسيط جمع الأسرتين وليس بحفل زفاف كبير، وكان بينهما فارق سن يقرب من عشر سنوات.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل مشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

قصة فيلم "عادل مش عادل"



ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.