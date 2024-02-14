نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. طرح برومو مسلسل "بابا جه" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت watch it عن برومو مسلسل "بابا جه" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، وعلقت: "واضح أن كل الناس مستنية بابا جه! انتظروا النجم أكرم حسني في مسلسل بابا جه على WATCHIT".

أبطال مسلسل "بابا جه"

ويعد مسلسل "بابا جه" من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور العربي بشغف، خاصة مع مشاركة أكرم حسني الذي يعرف بأدائه الكوميدي المميز وأعماله الناجحة، المسلسل من بطولة فريال يوسف، نسرين أمين، أوتاكا، سما إبراهيم، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث المسلسل حول "هشام" رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية، وتنقلب حياة "هشام" رأسا على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب جائحة كورونا، حيث يصبح مقيما في المنزل بشكل دائم، فيبدأ "هشام" في البحث عن حلول لهذه المشكلة، فماذا سيفعل؟

كواليس مسلسل "بابا جه"

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وايضا نشرت منصة watch it صورًا من كواليس مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر في الصور عدد كبير من نجوم العمل، ومن أبرزهم نسرين أمين، محمود البزاوي.

اخر اعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أكرم حسني هو مسلسل صلاح التلميذ، الذي عرض في السباق الرمضاني 2023 وهو عمل إذاعي، من بطولة شيري عادل، مصطفى غريب، عمرو عبد العزيز، إبرام سمير، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، شارك كضيف شرف بأحداث الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" إلى جانب عرض مسرحيته "حتى لا يطير الدكان" في المملكة العربية السعودية، كما عرض له مؤخرًا ضمن موسم أفلام الصيف الماضي، فيلم "العميل صفر".