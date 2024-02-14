نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" تمهيدًا لعرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة shahid، البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذى تقوم ببطولته النجمة مى عمر، ومقرر عرضه على شاشتها وقناة mbc مصر في شهر رمضان المقبل 2024.

أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وتقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تأليف، محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي وتجسد خلاله مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة سعيد أبو علب المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.



أحدث اعمال مى عمر

ومن ناحية اخري، تنتظر مي عمر عرض فيلم "بضع ساعات" في يوم ما خلال الفترة المقبلة، والعمل يجمعها بـ هشام ماجد، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من قصص الحب التي تنشأ بين الشباب عبر الإنترنت في يوم واحد، والفيلم يضم عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، أسماء جلال، خالد أنور، ومايان السيد، ومن تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، ايضا تقدم مي عمر بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي.

اخر اعمال مى عمر

يذكر أن مى عمر قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، هو مسلسل اجتماعي مليء بالإثارة، مكون من 15 حلقة، وتدور قصته في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها: العنف الزوجي، الخيانة الزوجية، فكرة الزواج الثاني، خطورة الإدمان، وقضايا الشباب في مرحلة المراهقة.