نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنًا مع عيد الحب.. أصالة وأحمد سعد يحققان نجاحًا كبيرًا بأغنية "سبب فرحتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجمان أصالة نصري، وأحمد سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "سبب فرحتي" تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

وكانت قد روجت أصالة، للأغنية بمقطع وحاز إعجاب متابعيها وجمهورها وعلقوا: "كتير حلوة، أصالة دايمًا تفاجئنا بإحساسها، أصالة راعي مشاعر السناجل، الله يا صولا".

أغنية" سبب فرحتي"

أغنية "سبب فرحتي" كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربعاء ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

والجدير بالذكر أن أحمد سعد، يعيش حالة من النشاط الفني بعدما قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته "بعتذرلك" الذي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

كلمات أغنية " سبب فرحتي "

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

أنا كنت مين قبل أما اشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل، أنا ليكي بنتمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفك بخير.