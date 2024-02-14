انت الأن تتابع خبر القبض على زوج فوز الفهد بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً، تُفيد بإلقاء القبض على زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.



وأوضح حساب يحمل اسم "شبكة الكويت" أن الصراف جرى إحالته إلى السجن المركزي بتهمة إصدار شيكات دون رصيد بمبالغ مالية ضخمة.



وادّعت إحدى الصفحات، أن فوز الفهد هي من تقدمت ببلاغ ضد زوجها، بعدما رفض إعادة 70 مليون دينار كويتي لها، كانت قد نقلتها لحسابه البنكي لإبعاد الشبهات عنها في قضية غسيل الأموال، التي كانت ضمن المتهمين بها.



وكتب الحساب: المصيبة إن الشخص المشتكي عليه هي زوجته وكم عميل باتفاق طبعاً مع المحامي، والخلاف بسبب 70 مليون دينار كويتي أخذتهم الفاشينيستا كاش للغسيل ولكن زوجها (باقهم) وأخفاها عنها. وكشف الحساب أيضاً، أن فوز تعتبر واحدة من بين مجموعة من الأفراد ممن قدموا شكاوى وبلاغات ضد الصراف.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصراف للسجن، فقد سبق أن اتهم بخيانة الأمانة، وسرقة 12 مليون دينار تخص أموال عائلته.



وقبل 3 سنوات، نشر أحد الحسابات النشطة في الكويت: حالياً رجل أعمال ـ وهو أيضا زوج فاشينستا متهمة في قضية مشاهير غسيل الأموال ـ معروض على النيابة بتهمة خيانة أمانة وكذلك سرقة مبلغ 12 مليون دينار تخص أموال عائلته. للعلم هناك قضايا كثيرة بينه وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينيستا لرفضهم الزواج بها .