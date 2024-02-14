تامرحسني يقدم موهبة جديدة "مها فتوني" لعالم الغناء

القاهرة - محمد ابراهيم - عودنا النجم تامرحسني، على إتاحة الفرص للمواهب الشابة الظهور على الساحة الفنية منذ بداياته حتى وصوله إلى أعلى درجات النجومية، حيث قدم حسني، إلينا اليوم المطربة الشابة مها فتوني، من خلال الدويتو الغنائي لـ "٣٠ حياة" من ألبوم "هرمون السعادة".





و صرح النجم تامر حسني، لـ "دوت الخليج الفني" أنه مستمر في تقديم الأصوات الجديدة التي تستحق الدعم.

جدير بالذكر أن أغنية "30 حياة" من غناء تامر حسني ومها فتوني، وهي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.