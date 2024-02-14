أغنية "أمور بسيطة" تواصل تصدرها تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية أمور بسيطة، والتي تعاون فيها المنتج هشام جمال، والفنانة ليلى أحمد زاهر في أول عمل يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا تريند محرك البحث “جوجل”، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز رقم 86 للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز.

أعمال أخرى جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وشارك الثنائي فى مسلسل فى بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

تصريحات ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في صاحبة السعادة



اتقدمت لـ ليلى في النادي الأهلي.. وقالت لي أبويا هيقتل اللي يتقدم لي.

- أحمد زاهر بيخاف عل بناته أوي وعلاقتي بي كويسة جدًا.

- أحمد زاهر أول حاجة سألني عليها الموضوع ده بدء امتى؟ قولت له الموضوع لم يتخطى حدود الأدب والاحترام وقعدت معاه لـ 2 بالليل وحكيت له كل حاجة وطمنته.

تصريحات ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

- لما سافرنا لبنان لتصوير أغنية كلمة أخيرة، الأمور بدأت تتغير وبدأت أحس بمشاعر ناحية ليلى.

- شوفت من هشام جمال الاهتمام وتركيزه معايا وإحنا بنعمل كليب سوا.

- هشام جمال مصدر أمان ليا زي والدي، ولو هو مش موجود في اللوكيشن ببقى مش متطمنة.

- خبر قراءة الفاتحة اتسرب.. وكنا هنعلن في الخطوبة.





خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر



يذكر أن هشام جمال، كان أعلن ارتباطه رسميًا بـ ليلى أحمد زاهر وقراءة فاتحتهما، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.