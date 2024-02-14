نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد الحب.. تامر حسني يطرح ٣٠ حياة بمشاركة مها فتوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان “30 حياة” في ديو غنائي يجمعه بالمطربة مها فتوني، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، الحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

كلمات أغنية ٣٠ حياة

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو طرحه مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل إسم موضوع رجوعنا،

وشاركت الفنانة رانيا منصور بالتمثيل فى الكليب، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.





وتخطت أغنية "موضوع رجوعنا" الـ 6 ملايين مشاهدة علي اليوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

ومن كلماتها: بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك

طب ما انت برضو مشيت ومعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا محرمو

هما اللي حبوا بعد فرقه أجرموا

إحساسي كنت مموته وملجمه

وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها

ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى

يفضل متبت في الحياه ويحبها

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده

ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده

موضوع رجوعنا مستحيل استبعده

