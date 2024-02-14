انت الأن تتابع خبر في عيد الحب .. طلاق شيري عادل وطارق صبري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل، انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان طارق صبري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وذلك بعد مرور ما يقارب العام ونصف على ارتباطهما.



وكتبت شيري عبر خاصية الستوري بحسابها في منصة "إنستغرام": تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته.



من جانبه، شارك الفنان طارق صبري الرسالة نفسها عبر خاصية الستوري في منصة "إنستغرام"، مع التأكيد في النهاية على أنه يريد الخير لها.



وبدأ الحديث عن انفصال الثنائي نهاية العام الماضي 2023، حيث تصدرت شيري حديث الجمهور حينها عبر "السوشال ميديا"، بسبب توقعاتهم انفصالها عن صبري.



وأكدت العديد من المصادر الفنية المحلية حينها أن الانفصال بينهما حدث، لكنهما يحرصان على التكتم عليه، من أجل عدم تأثيره على حياتهما المهنية والأعمال الفنية التي يشاركان فيها.



وما أكد للجمهور خبر الانفصال حينها، هو توجه الثنائي لحذف الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بالترويج لأعمالهما الدرامية.



وفي بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) العام 2023، أقدمت شيري على حذف صورها مع صبري، ليؤكد الأخير أن ذلك عائداً لوجود مشكلة في حساباتها، وانفصالهما هو مجرد شائعات .