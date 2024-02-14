انت الأن تتابع خبر ميرهان حسين تشوّق لأمير العوامري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّقت الفنانة المصرية ميرهان حسين جمهورها لمسلسلها الجديد "أمير العوامري"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.



وشاركت ميرهان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، البرومو الترويجي للمسلسل الذي كشف وجود القوة والنفوذ في شخصية الفنان هاني سلامة، فقد وصف نفسه "بالطوفان" الذي يقتل كل شخص يتحداه، بسبب امتلاكه جميع خيوط اللعبة.



وأضاف سلامة في الفيديو أنه يتحكم خلال أحداث المسلسل بجميع من حوله، معلقا: بإشارة من إيدي أحدد من يطلع لسابع سما ومين ينزل لسابع أرض، أنا ما بمشي مع التيار لأن أنا التيار، أنا أمير العوامري.



وأرفقت ميرهان البرومو بتعليق كشفت خلاله أنها ستؤدي في المسلسل شخصية "لارا"، كما سيتم عرضه في شهر رمضان 2024، على قناة "النهار".



وأعربت الفنانة عن سعادتها بالتعاون مع هاني سلامة الذي وصفته "بالراقي والخلوق"، وسط أمنياتها أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور ومحبتهم .