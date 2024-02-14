انت الأن تتابع خبر ميغان فوكس بملامح صادمة بسبب عمليات التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت النجمة ميغان فوكس ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بمظهر جديد خلال احتفالها في ملهى Zouk في لاس فيغاس.



كانت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا برفقة خطيبها ماشين غان كيلي، وأصدقائها المشهورين تايلور سويفت وترافيس كيلسي، بعد فوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب السوبر بول للمرة الثانية على التوالي.



وأثارت صورة ميغان المتداولة صخبًا كبيرًا، حيث ظهرت ممثلة Transformers ورابر البوب بانك بشعر وردي، رافعة علامة النصر بيدها.



وكانت ملامح وجه النجمة مختلفة بشكل جذري، حتى أن البعض وجد صعوبة في التعرف عليها.



وشككت إحدى المتابعات: هذه ليست ميغان.



وقام آخر بمقارنة صورة الممثلة بصورة سابقة، وعلق: أين ميغان فوكس هذه؟ هذه ليست ميغان فوكس. أنا آسف.



وعزا البعض التغير في مظهر ميغان إلى عمليات التجميل، حيث قال أحد المتابعين: الطبيب الذي فعل بها هذا يجب أن يقبض عليه بتهمة الاعتداء .