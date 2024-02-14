نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر الطبيب.. ريهام سعيد تواصل تقديم حلقات جديدة من "هي وصبايا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الإعلامية ريهام سعيد، تقديم حلقات جديدة من برنامج “هي وصبايا” الذي يعرض على فضائية “هي”.

عودة ريهام سعيد لتقديم برنامجها

وأعلنت إدارة القناة فى تصريحات صحفية ان ريهام سعيد، تستعد لتقدم الحلقة القادمة من هي وصبايا مساء يوم السبت القادم.

وتردد أن عودة ريهام لممارسة نشاطها الطبيعى كاإعلامية بناء على نصائح طبية للخروج من حالة الاكتئاب التى لازمتها مؤخرا.

وكانت ريهام قد كتبت منذ ايام عبر حسابها على السوشيال ميديا قائلة: "أنا آسفة.. أنا في إجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هاتوحشوني".

تشوه وجه ريهام سعيد

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة نفسية عقب خضوعها لعملية تجميل بسيطة في لبنان، إلا ان الطبيب الشهير تسبب في تشويه وجهها بارتكابه أخطاء طبية دفعتها إلى اتخاذ اجراء قانوني وتقديم بلاغا للنائب العام.

وكانت ريهام سعيد قد قامت بنشر مجموعة صور صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل وصفتها بـ«الفاشلة»، مما ترتب عليها تشويه وجهها.



وجاءت الصور التي قامت بنشرها الإعلامية ريهام سعيد عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام لتؤكد أن الطبيب الذي قام بإجراء عملية التجميل قام بتشويه وجهها.

وأضافت ريهام سعيد: «يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها انا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، إنت وقعت غلط خالص».

وتابعت «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول إها انا؟؟ أنت معمول من ايه؟ يا جماعة إوعوا حد يتعامل معاه اوعوا. بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي»

مواعيد برنامج هي وصبايا



برنامج هي وصبايا تقدمه ريهام سعيد على قناة هي في التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.