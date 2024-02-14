نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا قناة المحور تطرح البرومو الدعائى لبرنامج "العرافة" الموسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة المحور حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك المقبل الموسم الرابع من برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد النجاح الباهر الذى حققه البرنامج عبر ثلاث مواسم على شاشة المحور، واستضافت من خلاله كبار نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة، وتميز البرنامج بالتصريحات الجريئة والصريحة لضيوفه واسرار تكشف لأول مرة، من خلال شخصية شيخ الحارة، وقد استضاف البرنامج في الموسم الأول والثانى والثالث عدد من أبرز النجوم منهم الكاتب الصحفى مفيد فوزي، والمخرج محمد سامي، والفنانين مى عمر، ونسرين امين، ومحي إسماعيل، وعمرو مصطفى، ومن نجوم الرياضة كهربا، وإبراهيم سعيد، وشادى محمد.

تفاصيل برنامج “العرافة”

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

و يذكر ان الإعلامية بسمة وهبة، اعلن أن حلقة الامس من برنامج "90 دقيقة" ستكون الأخيرة في الموسم الحالي، حيث قدمت حلق خاصة بمناسبة عيد الحب استضافت خلالها المطرب وائل الفشنى الذى قدم مجموعة من اغانى الحب.

وأضافت بسمة سنبدأ تصوير العرافة الأسبوع القادم، أنا أحب هذا البرنامج وأنتم كذلك، فأنا أحب أي شيء فيه نجاح، وأتمنى أن يعجبكم ويحقق النجاح مثلما يحدث في كل سنة، حيث سيشهد رمضان المقبل رابع مواسم برنامج العرافة".