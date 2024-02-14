نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من الاوبرا بشان اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى حفل 100 سنة غنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت دار الأوبرا المصرية، بيانا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الأول من مشروع 100 سنة غنا، اكدت خلاله ان الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو، وقائد الاوركسترا الخاص المطرب الكبير علي الحجار، المايسترو هشام جبر، الذى قام باعادة توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية إنه ا ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها اية صلة به متابعة ان أبوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين.

دار الأوبرا المصرية

نبذة عن مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا من إخراج عصام السيد وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو والفنان ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقي العربية أحمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوي حامد والديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلي جانب معلومات وتسجيلات في شكل غنائي درامي استعراضي.