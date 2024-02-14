نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشقها وأعلن إسلامه من أجل زواجهما.. في ذكرى ميلادها تعرف على زيجات سهير البابلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 14 فبراير، ذكرى ميلاد أحدى أيقونات الفن في مصر، وأشهر هانم في تاريخ الفن ليس فقط المصري بل العربي كله، بكيزة هانم الدراملي النجمة الراحلة سهير البابلي، والتي سُميت بـ “ملكة الكوميديا”، أو “ناظرة مدرسة الكوميديا”، فهي هرم من أهرامات الفن المصرى.

سهير حلمي إبراهيم البابلي ولدت يوم 14 فبراير عام 1937 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

عشقت الفن وغرمت به فبدأت ظهور الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت، وتتلمذت على يد أستاتذتها بالمعهد عبد الرحيم الزرقانى وحمدى غيث ونبيل الألفى، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

رصيدها في المسرح والسينما والتلفزيون

لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني لا حصر له، فأبدعت في الكثير من الأعمال بمختلف الأدوار لتصنع البهجة في قلوب كل من رآها وتترك علامة صاخبة في قلوب الجمهور حتى بعد رحيلها، فهي قادرة على تجسيد جميع الأدوار سواء كانت هانم أو فقيرة، تألقت كذلك في الكوميدي والدرامي، فهي فنانة بكل ما تشمله الكلمة، فهي الأستاذة عفت في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، وسكينة في مسرحية “ريا وسكينة” مع النجمة الراحلة شادية، وبكيزة هانم في مسلسل “بكيزة وزغلول”.

قدمت سهير البابلي، للفن نحو ما يقرب من مائة عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، فبدأت أولى أعمالها الفنية في السينما، حيث شاركت في أول أفلامها مع النجم شكري سرحان وصباح مع المخرج حسن الأمام عام 1957، لتبدأ من خلالها انطلاق رحلتها الفنية فور التخرج.

زيجات سهير البابلي

تزوجت سهير البابلى عدة مرات أولهم من رجل الأعمال محمود الناقوى، وهى الزيجة التي أسفرت عن ابنتها الوحيدة نيفين، ولكنهما انفصلا بسبب حبها للفن والتمثيل، ثم تزوجت مرة ثانية من المطرب والملحن منير مراد الذى أشهر إسلامه من أجل حبه وتعلقه بها، ولكن الغيرة دبت بينهما ليقررا الانفصال دون أن تنجب منه وبعد الانفصال تزوجت من الجواهرجى أشرف السرجانى، وبعد وفاته تزوجت من رجل الأعمال محمود غنيم، ثم كانت زيجتها الأخيرة من الفنان أحمد خليل الذى انفصل عنها بسبب غيرته الشديدة عليها.

وفاة سهير البابلي

رحلت النجمة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 نوفمبر عام 2020، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة، تاركة لنا باقة مميزة، وآثار خالدة من فنها الذي خلد جوا قلوب محبيها.