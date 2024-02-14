نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصية.. دور الشعراوي في إعتزال سهير البابلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 14 فبراير ذكرى ميلاد أحدى أيقونات الفن في مصر، وأشهر هانم في تاريخ الفن ليس فقط المصري بل العربي كله، بكيزة هانم الدراملي النجمة الراحلة سهير البابلي، والتي سُميت بـ “ملكة الكوميديا”، أو “ناظرة مدرسة الكوميديا”، فهي هرم من أهرامات الفن المصرى.

سهير حلمي إبراهيم البابلي، ولدت يوم 14 فبراير عام 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

عشقت الفن وغرمت به فبدأت ظهور الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في ذات الوقت، وتتلمذت على يد أستاتذتها بالمعهد عبد الرحيم الزرقاني، وحمدي غيث، ونبيل الألفى، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، مما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية كبيرة.

رصيدها في المسرح والسينما والتلفزيون

لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني لا حصر له، فأبدعت في الكثير من الأعمال بمختلف الأدوار لتصنع البهجة في قلوب كل من رآها وتترك علامة صاخبة في قلوب الجمهور حتى بعد رحيلها، فهي قادرة على تجسيد جميع الأدوار سواء كانت هانم أو فقيرة، تألقت كذلك في الكوميدي والدرامي، فهي فنانة بكل ما تشمله الكلمة، فهي الأستاذة عفت في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، وسكينة في مسرحية “ريا وسكينة” مع النجمة الراحلة شادية، وبكيزة هانم في مسلسل “بكيزة وزغلول”.

اعتزال سهير البابلي

اعتزلت النجمة الراحلة سهير البابلي العمل الفني سنة 1997 بعد لقائها بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نصحها باعتزال الفن وارتداء الحجاب، الأمر الذي كشفت الفنانة الراحلة حقيقته كاملة في حديث تليفزيوني سابق لها، لكنه وافق على أن تمثل أدوارا هادفة لا تخرجها عن دينها ووقارها وهى محجبة، إلا أنها اكتفت بتجربة تلفزيونية وحيدة بعد الاعتزال هي مسلسل "قلب حبيبة" عام 2005 لتعتزل الفن نهائيًا وابتعدت عن الساحة الفنية مجددًا.

وكانت قد كشفت الفنانة سهير البابلى أن سبب ارتدائها الحجاب عام 1992 كان لسببين، الأول أن الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي كان صاحب الفضل في ذلك، وأنه لم يقل لها نصًا اتركي الفن أو اعتزلي، ولكنه شجعها على اختيار وتنقية أدوارها، أما السبب الثاني فقالت إنها خجلت كون ابنتها ارتدت الحجاب وهي في سن صغيرة، بينما هي كانت مهتمة بالفن، وهو ما دفعها للخوف.

وفاة سهير البابلي

رحلت النجمة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 نوفمبر عام 2020، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة، تاركة لنا باقة مميزة، وآثار خالدة من فنها الذي خلد جوا قلوب محبيها.

وكشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها، وقال في تصريحات صحفية: "طلبت مني عدم التوقف عن الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها وأن أستمر في تقديمها لبعض الناس الغلابة التي كانت تساعدهم، وعدم قطع هذه المساعدات أو التوقف عنها".