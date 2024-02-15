نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني ماهر لـ دوت الخليج الفني: "فوبيا " يقدمني في الشر لأول مرة..وأتمنى العمل مع أحمد حلمي وماجد الكدواني (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء المشوار من الوقوف على خشبة المسرح وظل به أكثر من 15 سنة بداية من المُلقن والصامت إلى البطولة والإخراج، اشتهر بالأدوار الكوميدية، وكانت بداية التقاءه بالجمهور من خلال برنامج ساترداي نايت لايف بالعربي، ثم بدء يخطو خطوات واضحة في الدراما، وبرز في عدد من الأعمال التي كان له بصمة بها من ضمنها مسلسل "رحيم" و"فوق السحاب" وغيرها من الأعمال الأخرى، والآن يعيش حالة من النشاط الفني حيث ينتظر عرض أكثر من عمل درامي وسينمائي.



وحاور دوت الخليج الفني الفنان توني ماهر ليكشف عن تفاصيل شخصيته في دراما رمضان 2024 وأعماله القادمة الأخرى.

وإليكم نص الحوار:

في البداية مبروك مشاركتك في مسلسل فراولة بموسم رمضان 2024..حدثنا عن تفاصيل شخصيتك في المسلسل ؟



أجسد دور شخصية تدعى "مشير "وهو يعمل مع نيللي كريم وأصدقاء منذ فترة.



كيف كانت تجربة العمل مع نيللي كريم ؟



تجربة ممتعة جدًا، سبق وقمنا بتقديم حلقة في برنامج “Snl” وكانت من احلي الحلقات والشغل بجانبها مريح جدًا.

من وجهة نظرك هل الأفضل بالنسبة للممثل التواجد دائما في كل عام لدراما رمضان أم لا ؟



من وجهة نظري الأفضل للممثل إنه يقدم دور مختلف في كل مرة، وليس بالضرورة كل سنة، والأهم عندما يقدم عمل هو يضيف ليه والعمل كمان يضيف ليه.

تنتظر طرح فيلم شريط 6..ف حدثنا عن تجربة التمثيل مع خالد الصاوي ؟



فيلم “شريط ٦” أظهر كضيف شرف فقط مع خالد الصاوي، لكن بنتظر صدور فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، ومنه فضالي،

وفيلم "عنب" بطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وايتن عامر، ونور قدري.

ظهرت بجانب هيفاء وهبي في كواليس فيلم “چوري”..فحدثنا عن تفاصيل شخصيتك به؟



بصور حاليًا فيلم "چوري* بطولة هيفاء وهبي، ومحمود الليثي، وكريم عفيفي، وسليمان عيد، وأقدم من خلاله دور شخصية ولد يدعى "عجينة" وهو صديق محمود الليثي، وكريم عفيفي، ويعمل معهم.

تنتظر عرض مسلسل فوبيا..فكيف سيكون ظهورك به ؟



انتظر عرض مسلسل “فوبيا” قريبًا، وهذا العمل يقدمني في الشر لأول مرة.

وما رأيك في فكرة تسليط الضوء على القضايا النفسية بالنسبة للمجتمع ؟

طبعًا أنا مع تسليط الضوء على القضايا النفسية لأنها بتلمس ناس كتير وكل ما تناولناها وفهمناها اكثر وعرفنا نتعامل معاها هنلاقيلها حل.



بما انك عملت كمخرج منذ فترة..فهل تود أن تكرر التجربة في عمل من اخراجك؟



الإخراج متعة كبيرة لكن أنا احب التمثيل اكثر بكثير.



لو سنحت لك الفرصة لإخراج عمل درامي.. فما القضية التي تود تسليط الضوء عليها ؟

إذا اخرجت أود أن أتناول قضايا الأقليات والقضايا النفسية.



ما أول شئ تبحث عنه عند عرض دور عليك ؟



ابحث عن التنوع وأن تكون الشخصية لم اقدمها من قبل أو هناك شخصية قريبة منها في أي عمل، ثم ابحث عن جودة الحوار والقصة وما الذي سيضيف هذا العمل لي في مشواري.



هل هناك ممثل تود العمل معه ؟

أود العمل مع أحمد حلمي وماجد الكدواني.