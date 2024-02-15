نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "رجال ونص" لـ شمس الكويتية تتخطى 2 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت أغنية "رجال ونص" للمطربة شمس الكويتية في إنجازٍ مُبهر، أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة عبر صفحتها الرسمية على اليوتيوب.

أطلقت شمس، الأغنية بمناسبة عيد الحب، ونالت إعجابًا كبيرًا من الجمهور، حيث عبر الكثيرون عن حبهم للأغنية ولحنها وكلماتها.

نجاح أغنية رجال ونص

وأشادت شمس بهذا النجاح في تصريح صحفي، قائله: “أغنية رجال ونص تخطت المليون الثاني على اليوتيوب في أقل من 24 ساعة”.

يشار إلى أن أغنية رجال ونص أغنية عراقية من تأليف حيدر الاسير ومن ألحان وتوزيع عمار عدنان.

كلمات أغنية رجال ونص

وتقول كلمات الأغنية: ياحظها ال تعشق رجال يهديها الوان واشكال وتهز مشيته الجبال واموت انا في شخصيته شخصيته شخصيته اموت. انا في شخصيته وانا حبيتك يافلان معدل ماتهزك نسوان لو انت بالحب سجان سجنك والله حبيته شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته تصدق بالله وانت قبالي قاعد مايلفتلي انتباهي الف واحد غيور وحاجبك على الناس عاقد غرامك راسي للنجمات صاعد عاشقني ساند ظهري بير ويحفظه السري رجال مايحب قهري شفت السعادة بحبه شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته حتى الهوى إلى يمي يفوت لو حرك القذله يموت شفت الفرح صورة وصوت وياه فديته القلبه شخصيته شخصيته اموت انا في شخصيته هلا بزين الزلم بالهيبة كلها اخذ روحي وملا عيوني وسكنها رجال ونص وللشمس يسدها انا بقلبه إلى متربعه وحدها

اطلاق عطر شمس الكويتية

من ناحية أخرى احتفلت المطربة الكويتية شمس بإطلاق عطرها بشكل مبدئي لفئة الـ ViP، والذي حجز منه أعداد كبيرة، يأتي هذا العطر كخطوة استراتيجية جديدة من جانب شمس لتوسيع نطاق اهتماماتها وتقديم تجربة جديدة لجمهورها ومحبيها.

جدير بالذكر إن إطلاق العطر الجديد رسميًا يأتي تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، وسيكون متاح للطلب المسبق في جميع أنحاء الوطن العربي لتلبية الطلب المتزايد نظرًا للطلب الكبير على هذا العطر، ويأتي هذا الإقبال الكبير نظرًا لشعبية شمس الكبيرة في الوطن العربي ومتابعتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال شمس الكويتية

وطرحت شمس أيضًا أغنية جديدة بعنوان "قطة مغمضة" تزامنًا مع عيد الحب، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان وتوزيع سامر أبو طالب، ومهندس صوت مصطفى رؤوف