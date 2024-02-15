انت الأن تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تحير قلوب المتابعين بظهور لن تتخيله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة إيمان العاصي، حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها.

ونشرت إيمان العاصي مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت مرتدية توب كشف عن انوثتها باللون الأبيض مكشوف من منطقة الأكتاف والصدر مع انعاكاس الشمس على وجهها.

وفي الناحية الجمالية فقد اعتمدت إيمان العاصي علي الظهور بشكل بسيط مناسب لاطلالاتها مع خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

يذكر أن أخر أعمال إيمان العاصي كان مسلسل جعفر العمدة” والذي تم عرضه مع كلا من محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي