القاهرة - محمد ابراهيم - مشاهدة مسلسل حدوته منسيه 2024 حصريا بطولة سوسن بدر وعبير صبري ومواعيد عرضه على قناة cbc.. يُعَتَبَرُ مُسْلِسَلُ "حدوته منسية" واحدًا من أهم المسلسلات الدرامية المصرية، حيث نجح في جذب انتباه العديد من المشاهدين وبناء قاعدة جماهيرية قوية. قام الفنان محمود حجازي بترويج هذا المسلسل الذي يُعَرَضُ حاليًا على قناة CBC، ويتألق في بطولته الفنانة سوسن بدر. في هذا المقال، سنتناول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

مسلسل حدوته منسيه

واستطاع مسلسل حدوته منسيه ان يعمل على تكوين قاعدة جماهيرية عالية واستطاع ان يجذب الكثير من المشاهدين اليه، وذلك منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويتكون هذا المسلسل من 30 حلقة، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها خيري الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث، ويتم عرض هذا المسلسل عبر قناة CBC من يوم السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم إعادة هذا المسلسل في تمام الساعة الثالثة صباحًا وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

أبطال مسلسل حدوته منسيه

ويرغب الكثير من محبي ومتابعي المسلسل في معرفة من هم أبطال مسلسل حدوته منسيه حيث ساعد فى نجاح هذا المسلسل صناع العمل حيث يشارك في بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم: عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى، ويأتي المسلسل من بطولة الفنانة سوسن بدر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

يشار إلى أن مسلسل حدوته منسيه يسلط الضوء على زيادة الاهتمام بالدراما الاجتماعية في الساحة الفنية المصرية والعربية ويتناول القضايا الأسرية، وتأثير الظروف الاجتماعية على الأفراد.