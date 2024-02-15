عنبة ومسلم يتصدران تريند يوتيوب بـ أغنية الوحش

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية الوحش لمؤديا المهرجانات مسلم ومصطفى عنبة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب واحتلت المركز 11 في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

كلمات أغنية الوحش

وتقول كلمات الأغنية: الوحش بنفسه يتحدث

مين قلبه جايبو يتحدي

انا الجديد انا الاحدث

مشغلش بالي بنستهلس

مش باللسان ولا بالعافيه

العافيه بتجيب الكافيه

اخوك مسكن ياما ابطال

خدلك مسكن تتحسن

كلها مني متكاده

اكمنني جامد ك العاده

انا مش جي في كأبه

سموني كينج السعاده

و اي حد جاب في سيرتي.. هزعلو

هجيلو لوحدي مش بعيلتي.. هدلعو

مهما تبص وتراقبني.. هراوقو

مستحيل تشوف هزيمتي

انا عايزك تجز

اصل اخوك مستفز

دماغي دي متكلفه

ف هقرفك

انا لما بحضر بحذفك ف هندبك

تعيش علي كله الا انا فوق يلا

انت اللي زيك اختفي عشان هفأ

دبابه وصحه للا بد عشان اسد

الدبله حاميه ع الجسد هدغدغك

انا بمكالمه اهزها اهدها

اخواتي ياما ونفسها

اجثها

ولاااااا

خمسه وهقلب عشان الوضع اتشقلب

ظابط منبه منيمكم من المغرب

ع الكرسي الاحمر مش شايف حد بندب

كينج قصري خدت الساحه لوحدي

اصعب من the nun

شافني خدها run

مش هتمشي fun

هتمشي طلق gun

لسه في الضمان

مش بحب اعيشها واتشقلب علي الحيطان

انا عايزك تجز اصل اخوك مستفز

آخر أعمال عنبة



يذكر أن آخر أعمال عنبة هو مشاركته في فيلم عصابة عظيمة والذي يعرض حاليًا في السينمات وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بمشاركة إسعاد يونس ورنا رئيس وكريم عفيفي وعدد آخر من النجوم وتأليف هاجر الإبياري.

وكانت آخر أعمال المطرب الشعبي مسلم هي أغنية «صعبان عليكي»، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، الاغنية كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى علي الدين عمر.