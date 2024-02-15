نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد الحب.. وائل جسار يفاجئ الجمهور بأغنية "كل وعد " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم وائل جسار على إطلاق أغنيته الجديدة "كل وعد" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهو أول كليب مصور من إنتاج فاير ويف وذلك بالتزامن مع عيد الحب وتشاركه زوجته فى الكليب.

وحرص وائل جسار على إهداء زوجته الكليب الجديد بالتزامن مع عيد الحب حيث شهد الكليب أجواء رومانسية مميزة.

طاقم عمل أغنية" كل وعد "

الكليب إنتاج: Viral Wave ومن كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد وتسجيل غناء: George Yacoub وجيتار أحمد حسين وصولو كيبورد شاهي ومنتج منفذ رامز سليمان.

كلمات أغنية "كل وعد "

كل وعد وعدتهولك. هاوفيهولك ماتخافيش

كل حلم هايجى وقته. وبأوانه ماتقلقيش

مش هاقصر يوم معاكى صدقينى

اجمدى دنا بقوى بيكى ماتضعفيش

.انتى نفسك كنتى حلم فيوم حلمته

فضلت اعافر فى الحياه لغايه ماطولته

وانتى زى ماكنتى واقفه فضهرى سانده

هاتسندينى وهاعمل اكتر م اللى عملته

اوعدينى ان انتى تبقى.. زى ضلى ماتبعديش

كل صعب عليا عدى..وانتى جمبى ماهزنيش

الوحيده اللى فحياتى بتفهمينى

واللى بيها وليها عمرى الجاى هعيش.

آخر أعمال وائل جسار

يذكر أن أغنية «في حد بيحبني» آخر عمل غنائي للفنان وائل جسار، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معه الجمهور منذ طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب والمنصات الموسيقية.