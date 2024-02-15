نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن حلقة 14.. موعد عرض مسلسل حدوتة منسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "حدوتة منسية"، الذي يقوم ببطولته سوسن بدر وأحمد فهيم، نجاحًا ملحوظًا، حيث تصدر التريند على جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على شاشة cbc. يتمتع المسلسل بوجوده في قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it في مصر والعالم العربي، حيث يحتل المركز الثالث.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 14

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم من السبت إلى الأربعاء على شاشة cbc وcbc drama.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 14 في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض الحلقة 14 من مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية



مسلسل حدوتة منسية، ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة، ذات الـ30 حلقة، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يتكون مسلسل "حدوتة منسية" من 30 حلقة ويقوم ببطولة مسلسل حدوتة منسية كلا من سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



