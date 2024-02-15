نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحالف عثمان وتاج الدين" شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة على قناة دوت الخليج الجزائرية وموقع قصة عشق شاشة كاملة بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة "تحالف عثمان وتاج الدين"

يسعى العديد من عشاق المسلسلات التركية إلى معرفة موعد عرض الحلقة 148 من مسلسل "قيامة عثمان". يُنتظر أن تُبَثَّ الحلقة الجديدة من هذا المسلسل التاريخي البارز في الموسم الخاص بيوم الأربعاء، الموافق 14 فبراير 2024، على قناة ATV التركية، المحطة الحصرية لعرض المسلسل.

من خلال موقعنا في بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنوفر لكم جميع المعلومات المتعلقة بمسلسل "قيامة عثمان"، بما في ذلك تفاصيل الحلقة الجديدة وأحداثها المثيرة. كما سنقدم لكم تغطية شاملة لأحداث المسلسل ومستجداته، لكي تكونوا على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بقصة المؤسس عثمان والتطورات التي تحدث في كل حلقة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة على قنوات التليفزيون الخاصة بهم، حيث أنه يعتبر المسلسل الأشهر في ترككيا والوطن العربي وله ملايين من المشاهدين، وهو يتم عرضه في كل يوم أربعاء من كل اسبوع، وعلى أن تعمل قناة ايه تي في atv التركية على نقل الحلقة 148 يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة

وبالنسبة إلى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة، فأن الحلقة من المقرر ان يتم عرضها اليوم الخميس الموافق 15 من فبراير 2024، على شبكة قنوات دوت الخليج الجزائرية والتي تعمل على عرض الحلقات في كل يوم خميس من كل اسبوع في تمام التاسعة بتوقيت مصر، كما سوف تعرض الحلقة اليوم الأربعاء على موقع قصة عشق في تمام الثانية عشر بتوقيت مصر، وتكون مترجممة إلى اللغة العربية، كما ستكون بجودة عالية.

تردد قناة atv التركية نايل سات

قم بكتابة التردد: 10769.

ضبط معدل الإستقطاب: أفقي.

كتابة معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط معدل الترميز: 27500.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على النايل سات

قم بكتابة القمر الصناعي: نايل سات.

اختيار تردد: 12034

كتابة معدل الاستقطاب: افقي H.

اختيار معدل الترميز: 27500.

كتابة تصحيح الخطأ: 3/4

ويمكنك مشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان مترجمة ومدبلجة للعربية على قناة ميكس وان، بالإضافة إلى قناة مصر أم الدنيا، كما تعرض على قناة الصعايدة مديح.