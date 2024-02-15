نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة “النسخة المصرية من Misty” مسلسل بين السطور الحلقه 16 ومواعيد عرضه على قناة ON بجودة عالية HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل بين السطور الحلقه 16.. يتساءل العديد من المهتمين بالمسلسلات الجديدة عن توقيت عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "بين السطور"، الذي من المتوقع عرضه خلال هذه الفترة على قناة ON. يضم هذا العمل الفني النجمة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي في أدوار رئيسية، حيث نجح المسلسل في جذب جمهور كبير وبناء قاعدة جماهيرية قوية منذ الحلقة الأولى.

وتعد الأحداث الشيقة التي يقدمها المسلسل والتي تستهوي الكثير من المشاهدين، سببًا رئيسيًا في نجاحه وتكوين جمهور واسع منذ انطلاق السلسلة. في هذا المقال، سنستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك تفاصيل حول القصة وأداء الفنانين الرئيسيين في العمل.

مسلسل بين السطور الحلقه 16

ويعتبر مسلسل بين السطور من اهم وأشهر المسلسلات الدرامية التى يتم عرضها على قناة اون ويبحث الكثير عن مسلسل بين السطور الحلقه 16 من هذا المسلسل حيث تنتمى قصة هذا المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض، وهي التى أدت إلى جذب الكثير من المشاهدين اليها.

ويتكون مسلسل بين السطور من 30 حلقة ويتم عرضه يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويبحث عنه الكثير من المشاهدين وذلك بعد تشابك أحداثه وتصاعدها بمقتل جيمي اندرسون، واتسعت دائرة المتهمين بمقتل جيمي اندرسون حيث تم القبض على ملك “سلمي ابو ضيف”، مما أثار فضول المشاهد ووتشويقه لأن يعرف من هو القاتل.

موعد عرض مسلسل بين السطور

ويتم عرض مسلسل بين السطور على قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويتم إعادته مرتين فى تمام الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالى، ويتم إعادته مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء، كما يتم عرضه من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ON.

يشار إلى أن مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام 2018.