نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة بدر تقدم برنامج "أسرار" في رمضان على شاشة النهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت منذ قليل قناة النهار، البرومو الرسمي لبرنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشتها في شهر رمضان المقبل لعام 2024.

برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تستضيف من خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، يوميًا في شهر رمضان، على شاشة النهار.



ومن المقرر أن تعلن قناة "النهار " خلال أيام قليلة عن توقيت عرض البرنامج للمشاهدين في شهر رمضان الكريم.

علقت الإعلامية أميرة بدر على انتهاء تعاقد برنامجها "ملفات"، التي كانت تقدمه عبر شاشة قناة هي، خلال العام الماضي.

وكتبت أميرة بدر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الآتي: “سنة في قناة (هي) عدت، مدة العقد انتهت على خير، في محطة جديدة في حياتي إن شاء الله بتمنى لقناة (هي) التوفيق”