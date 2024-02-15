تامر حبيب يوجه رسالة مؤثرة بعد عرض فيلم "حب البنات" في سينما زاوية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه السيناريست تامر حبيب رسالة مؤثرة لجمهوره بعد عرض فيلم “ حب البنات” في سينما زاوية من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك".

وكتب تامر حبيب:' لسة راجع من سينما زاوية المحببة لقلوب كل اللي بيحبوا السينما كانوا عاملين عرض لفيلم حب البنات بمناسبة عيد الحب ومشكورين جدًا طلبوا مني اروح احضر الفيلم وعملولي لقاء مع الجمهور بعد الفيلم ما خلص

وأضاف:' الجمهور اللي كان مالي كل كراسي القاعة ومافيش كرسي فاضي كانت طبعًا أغلبيتهم العظمي من البنات ويمكن ٩٠٪؜ منهم كانوا اطفال أو لسة ماتولدوش لما الفيلم اتعرض اول مرة في ٢٠٠٤".

وتابع:' أنا راجع من العرض ده طاير من السعادة والبهجة وحاسس بنشوة لا تضاهيها نشوة الشباب كانوا بيسمعوا الحوار مع الفيلم وهو شغال، وكانوا بيصفقوا مع ظهور الممثلين كأننا في مسرح و بيغنوا ويرقصوا مع كل كلمة في كل اغنية في الفيلم وفاجئوني بتصفيق مدوي بعد الفيلم ما خلص كأنهم كانوا في مسرحية لعادل امام

واختتم:' مهما وصفت، مش هقدر اعبر عن شعوري اللي حسيته من اول الفيلم ما بدأ لغاية دلوقتي حالًا وروح وبهجة وطاقة الشباب وهما بيحاوروني بعد الفيلم كانوا مخليني عايز اسجد شكرًا لربنا علي إنه انعم. عليا النهاردة بإحساس ماحستوش من زمااااان، أنا كنت قاعد وسط مجموعة من الشباب فاتحين عليا هويس حب وبهجة بجد ماتتوصفش…. شكرًا جدًا لكل واحدة وواحد خلوني احس بسيل المشاعر ده، وشكرًا لصاحبة فكرة عرض الفيلم النهاردة من اسرة سينما زاوية، وفي عيد الحب بعد عشرين سنة من عرضه… وشكرًا يا سينما انك عندك كل هذا السحر… وشكرًا يا امي علي دعائك ليا ان ربنا يحبب فيا خلقه، واحب اطمنك يا ماما ان ربنا استجابلك من وسع… والف شكر وحمد ليك ياارب ".