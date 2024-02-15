كيف احتفلت نسرين طافش بعيد ميلادها

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رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد ميلادها الـ42، تزامنًا مع احتفالات "عيد الحب"، رغم أنه يصادف يوم الخميس 15 فبراير (شباط) الحالي.



وأجرت نسرين جلسة تصوير طغى عليها اللون الأحمر، أطلَّت فيها ببدلة رسمية حمراء تألفت من سترة فضفاضة وبنطلون عريض، وانتعلت حذاءً باللون الوردي.



واعتمدت نسرين تسريحة شعر اتسمت بالغرابة، إذ صففته على شكل ذيل حصان منخفض ومتعرج، واعتمدت غرة شعر متعرجة وملتصقة على جبهتها.



ولإبراز ملامحها، ارتكزت ظلال العيون على الدرجات الدخانية والفضية، فيما تزيَّنت بأقراط ألماسية متدلية، وشوكر ألماسي مرصع.



وشاركت نسرين مقطع فيديو عيد ميلادها، الذي ظهرت فيه تضيء شمعة وضعتها على قالب الحلوى، عبر حسابها في "انستغرام"، وأرفقته بتعليق، كتبت فيه: 20 30 40، من يهتم.. عيد ميلاد سعيد لي.





على الصعيد الفني، تشارك نسرين طافش بمجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، من بينها مسلسل "بدون مقابل" المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.



وتدور أحداث المسلسل حول خلية إرهابية، يحاول رجال أمن التصدي لها وعرقلة مخططاتها، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.



وستلعب نسرين طافش بطولته إلى جانب كل من النجوم: هاني رمزي وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وداليا البحيري .