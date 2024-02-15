انت الأن تتابع خبر ميس حمدان تثير الجدل: الزواج عقد يجدد كل 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن رأيها في الزواج محدد المدة، والذي رأت فيه حلاً لارتفاع نسب الطلاق، وهو ما مثل صدمة لدى البعض.



وقالت ميس خلال برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنها تؤيد فكرة الزواج محدد المدة، والذي يتم فيه تحديد فترة زمنية معينة للزواج، ثم ينتهي العقد بعد انقضاء الفترة، مشيرة إلى أنها ترى فيه فرصة للتعارف والتفاهم بين الزوجين، والتأكد من إمكانية استمرار الحياة بينهما أو الانفصال بالتراضي.



وأوضحت : "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".



وأضافت أنها تعتبر هذا النوع من الزواج حلالاً شرعاً، وأنها لا ترى فيه مخالفة للدين أو الأخلاق، موضحة أنها تستند إلى بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن الزواج المؤقت أو المتعة، والذي كان مسموحاً به في بداية الإسلام.



وتابعت أنها "تقترح ذلك من منظور خارجي فقط، إذ أن الأمر قد يكون مختلفا إن كنت طرفا في العلاقة".



ومثلت تصريحات ميس حمدان صدمة كبيرة لدى قطاع كبير من جمهورها، حيث أثارت ردود فعل متباينة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لها، فمنهم من انتقدوها بشدة واعتبروها تروج لما وصف بـ"الفساد والرذيلة"، فيما دافع البعض الآخر عن رأيها معتبرين أنه يمثل حلا لارتفاع نسب الطلاق في بعض البلدان العربية.



يذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد أدلت بدلوها في مسألة الزواج محدد المدة، في وقت سابق، حيث أصدرت فتوى، أكدت خلالها أن الزواج محدد المدة حرام شرعاً، وأنه لا يجوز تحديد فترة زمنية في عقد الزواج، وأن الأصل في الزواج هو التأبيد، وأن الزواج المحدد بمدة مسلك لا يفعله أهل السنة والجماعة.



وأوضحت دار الإفتاء أن الزواج المحدد بمدة هو نفسه الزواج المتعة، الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة واستحلال لما حرمه الشرع، وأنه يؤدي إلى تشويه مفهوم الزواج والأسرة والنسب، وينتج عنه أضرار نفسية واجتماعية وقانونية للزوجين والأبناء.



ويذكر أن ميس حمدان هي فنانة أردنية مقيمة في مصر، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون والمسرح، وتعرف بتقليدها للفنانات العربيات بطريقة كوميدية.



وتشارك ميس حالياً في فيلم "السيستم"، الذي يعرض في دور السينما، كضيفة شرف، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق .