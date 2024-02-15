انت الأن تتابع خبر أحمد مكي يتصدر الترند بسبب الكبير أوي 8 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان أحمد مكي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك عقب طرح البوستر الرسمي الأول للجزء الثامن لمسلسل "الكبير أوي" الذي يُشارك ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.



وكان الفنان أحمد مكي، تصدر البوسترات بشخصيات الثلاثة التي يجسدها خلال أحداث مسلسل "الكبير أوي 8" وهم الكبير، وجوني، والشخصية الثالثة حزلقوم.



وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن كواليس التصوير، ترويجا للجزء الثامن من "الكبير أوي"، وظهر أحمد مكي في الصور برفقة محمد سلام، وحسين أبو حجاج، وهم بـ"المريلة المدرسية" من داخل إحدى المدارس، حاملا "زمزمية" .