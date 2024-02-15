نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف مدكور يعلن عن حبه لهؤلاء الفنانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإعلامي شريف مدكور عن حبه للفنانة ليلى علوى وشريهان وإلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب شريف مدكور: “بحب الهام شاهين وشريهان وهالة صدقي”.

ووجه الإعلامي شريف مدكور رسالة خاصة إلى الفنانة إليسا وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب شريف مدكور:' طول عمري بحب وبحترم إليسا قوي وحبيتها أكتر في it's ok شيفها طيبة ومش بتحب المناظر ".

تستعد الفنانة إليسا، لطرح أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار دام أكثر من ٢٥ عاما.

وتتعاون فيه مع الفنان تامر عاشور في أغنية من ألحانه بعنوان “سكتين” ومن المقرر طرحها قريبا.

أعربت الفنانة إليسا عن سرورها بسبب التفاعل الإيجابي حول الفيلم الوثائقي الذي أصدرته بعنوان "It's OK"، حيث إنه يسلط الضوء على مرضها ومسارها الفني، نشرت إليسا تغريدة على تويتر تعبر فيها عن سعادتها وتعتذر عن عدم الرد على جميع الرسائل وتعدهم بقراءتها في الفيلم، وتحدثت إليسا عن تجربتها مع سرطان الثدي ومشاعرها أثناء مواجهة الخوف من الاستئصال، مؤكدة على ضرورة بدء العلاج الكيماوي أيضًا، وأبدت رفضها لاستخدام فلاتر وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على صورتها الحقيقية.

وأكدت إليسا على تحدي الظلم والعنصرية، وشددت على قوتها في مواجهة المجتمع والتصدي للتنمر بسبب شكلها. فيما تحدثت عن قرارها بالاعتزال عن الفن، مشيرة إلى رغبتها في إنتاج أعمالها الخاصة كحلا للاحتكار السابق. وكشفت عن اختيار اسم الفيلم "It's OK" كرد على تحديات حياتها الصعبة والمؤلمة.