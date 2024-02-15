نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ ينشىء صندوق "Big time" الاستثماري لرفع جودة الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل شيخ في بيان صحفي عن إنشاء صندوق Big time الاستثماري للمساهمة في رفع جودة المحتوى العربي وصناعة الافلام من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

ونشر معالي المستشار صور للمؤتمر الصحفي بجانب صورة من البيان.

وجاء في البيان الآتي: " أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA" عن إنشاء صندوق "Big Time" الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي".

وتابع: "وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، كما يهدف الصندوق في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية".

واختتم: "ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة معالي المستشار تركي آل شيخ لجمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين".

وأطلقت النجمة آمال ماهر عدد من التصريحات الهامة بشأن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض 2024، وذلك أثناء حلولها في ضيافة الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة MBC مصر، وتحدثت آمال ماهر خلال هذا اللقاء عن تعاونها السابق مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وأكدت على تحقيقهم النجاح لسنوات طويلة.

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وأكدت على عودة التعاون بينهم مجددًا حيث قالت: " أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني

وأطلقت النجمة آمال ماهر مفاجأة لجمهورها حيث أعلنت عن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض، وأشادت آمال ماهر بالطفرة الفنية التي حدثت في المملكة العربية السعودية حيث قالت: "أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض".