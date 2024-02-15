حمدي المرغني يحتفل بعيد الحب على طريقته

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان حمدي المرغني بعيد الحب على طريقته من خلال فيديو رومانسي مع زوجته عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب المرغني:' عمري حده مليان وورود".

تفصلنا أسابيع قليلة على إنطلاق الموسم الرمضاني 2024 وبدأ جميع النجوم يطلقون تفاصيل أعمالهم الدرامية المشاركين بها في السباق الرمضاني 2024.

وأعلن الفنان حمدي الميرغني عن بدء تصوير مسلسله الجديد "للأذكياء فقط" وذلك من خلال نشره مجموعة من صور من الكواليس عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر الصور وعلق عليها قائلًا: "مسلسل للأذكياء فقط رمضان 2024 إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم والمسلسل يعجبكم

مسلسل “للأذكياء فقط” يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، كريم عفيفي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد حماقي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

علي صعيد آخر يشارك الفنان "حمدي الميرغني"، في العرض المسرحي «تييت» مع النجم أحمد حلمي وهنا الزاهد، ومن المقرر عرض المسرحية غدا الثلاثاء على مسرح أبو بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض.

المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك حمدي الميرغني في مسرحية "ميمو" تدور أحداث المسرحية حول شخصية (مسعود) المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، المسرحية من بطولة أحمد حلمي، حمادة رزق، هنا الزاهد، نور إيهاب، حمدي الميرغني، هنا شيحة، إخراج هشام عطوة، تأليف ضياء محمد