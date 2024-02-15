تعرف على تردد ستار تي في التركية.. يمكنكم مشاهدة "طائر الرفراف" من خلالها

القاهرة - محمد ابراهيم -

يذاع المسلسل المحبوب طائر الرفراف فى مساء يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز التالية:-

تردد قناة ستار تي في التركية

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد الجديد للقناة هو: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

الآن سيصبح بامكانكم الاستمتاع بالحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف مترجمة باللغة العربية على رابط موقع وي سيما مترجمة باللغة العربية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح متصفح جوجل كروم أو متصفح فاير فوكس.

ابدأ على البحث على كلمة رابط موقع ماي سيما الأصلي.

ابدأ فى الدخول على رابط موقع ماي سيما الرابط التالي” weciiima.store”

ابدأ بعدها فى استخدام محرك البحث بالبحث على ماترغب به من أفلام ومسلسلات موجودة داخل الموقع على هيئة اقسام لعرض كل محتويات الموقع لمشاهدتها اون لاين أو لتحميلها.